Enamik eestlasi ei poolda kanade puurispidamist

Sama uuringu kohaselt ei poolda 79% seda, et munakanad elavad puurides. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad , kes on viimastel aastatel väga aktiivselt tegelenud kanade heaolu teemadega, algatas tänasest Tallinnas ja Tartus välireklaamikampaania, millega kutsub üles eelistama puurivabu mune.

«Puurispeetavad kanad ei saa kordagi oma elu jooksul vabalt ringi liikuda, puurid on kanade jaoks ebainimlikult kitsad, nad ei näe mitte kunagi päevavalgust ning neil puudub võimalus liigiomastele tegevustele, nagu näiteks tiibade sirutamine. Puurikanad peavad kogu oma elu veetma umbes A4 suurusel pinnal. Kutsume inimesi üles puurikanade munad ostmata jätma ja selle asemel eelistama vabalt peetavate kanade mune. Selline valik saadab tootjatele signaali, et tarbijad hoolivad kanade pidamistingimustest ja heaolust ega toeta kanade julma kohtlemist. Mida suurem osa meist loomasõbralikumaid valikuid langetab, seda vähemaks jääb ka päevast päeva suurtööstuse kitsikuses kannatavaid loomi,» sõnas Nähtamatute Loomade president Kristina Mering .

«Meil tarbijatena on ülimalt oluline meeles pidada, et makstes poes veidi rohkem munade eest ning eelistades puurivabasid mune, ei ole me vähemalt panustanud sellesse julma loomade pidamisviisi, nagu seda on puurisüsteemidega kanalad,» lisas Mering.