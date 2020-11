USKUMATU ⟩ Karusnahksete toodete töötlemisel kasutatavaid kemikaale seostatakse raskete haiguste tekkega

Karusnahatöösturid väidavad, et karusnaha puhul on tegemist jätkusuutliku toorainega. Seejuures on jäänud tagaplaanile fakt, et looduses on karusnahk tõepoolest naturaalne, kuid karusnahksete esemete tootmisprotsess on kõike muud, kui keskkonnasõbralik, sõnas Nähtamatute Loomade vabatahtlik Tairi Tuisk.