PILTUUDIS ⟩ Saatejuht Robert Rool tutvustab oma uut sõpra Dagnet

«Olen üliõnnelik, et oma parima sõbra just varjupaigast võtsin. Nähes ka Dagne tänulikkust, et lõpuks sai ta omale tõelise kodu, teeb mind veel eriti rõõmsaks. Soovitan kõigil, kel vähegi võimalik lemmikloom võtta, teha seda just varjupaigast. Varjupaikades on nii palju kodusoojust vajavaid loomi,» ütles Rool.