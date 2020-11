PILDID ⟩ Ootamatult haigestunud 8-kuuse kutsika raske haigus jätab arstid nõutuks

Tobuke on kliinikus ja vajab magnetuuringut. Tal on kõigi jalgade osaline halvatus ning diagnoosimiseks on MRT uuring Loomakaitse Liidu sõnul parim variant. Tobukese raviarve või sellega seoses tõusta ligikaudu 2000 euroni (MRT 700 eurot + labor)

Tobukese tervislik seisund on Loomakaitse Liidu sõnul väga halb. Kutsika palavik on üle 40 kraadi ning ta pole söönud suutäitki alates kolmapäevast. Tobuke on loid, ei taha liikuda ning oigab valust ja on kägaras. Isegi ravimid pole kutsikat aidanud.