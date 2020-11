PÄEVAKÄPP ⟩ Turvakodu suurim kassipreili Gabriella ootab pikisilmi oma kodu

«Oi, kus mul on vahvad lumeleopardi käpakesed ning kui kiiresti ma nendega joosta saan! Aga ma ei trööbelda üleliiga. Oh, ei! Muidu võib ju juhtuda, et ma jooksen oma vallatud vormid kõik sirgeks! See ju mind ilusaks teebki!» kirjutas MTÜ.

«No lausa nii suur, et varsti teen sellele laiskvorst Gavrochele ka ära ja vot see juba on midagi! Mul on isegi turvakodus üks suur koerapesa, kus ma oma vorme mõõtmas käin. Seni pole mul õnnestunud veel end pesasuuruseks süüa, aga küll jõuab. Vabatahtlikke muidugi mu vormid ei rõõmusta. Ütlevad, et mu ülekilod pole mingid vallatud vormid, vaid hoopis ohtlikud kurvid! Aga üks päriskodu oleks küll päris vinge!» kirjutas MTÜ.