Aasta loomasõbralik tegu on algatus muuta loomakaitseseadust

Korobeinik märkis, et esimeseks initsiatiiviks on üleriigilise lemmikloomaregistri loomine. Tema sõnul jäi töösse praeguse seisuga kokku 15 ettepanekut, nendest suur osa tunduvad üsna realistlikud. «Seaduse vastuvõtmine on võimalik vaid siis, kui erinevate poliitiliste jõudude vahe toimib koostöö. Tundub, et loomakaitse teemadel on koostöötahe täiesti olemas,» sõnas Korobeinik.