VIDEO ⟩ Neljajalgsele kiusajale näidati koht valusalt kätte

Väike Louie jalutas oma New Yorgi kodus parasjagu vannituppa, kui tema omaniku kass Marvin otsustas rünnata. Too lõi Louie'le käppadega vastu pead, mille peale kutsikas kiunudes taganes.

Videos on näha, kuidas neljakuune Louie mõistab oma kassist majakaaslasega silmitsi seistes kiiresti, et ei suuda temaga üksi toime tulla ning kutsub abiväge. Mõne sekundi pärast naaseb ta koos pere teise koera Leelaga, kes on juba oluliselt suuremat kasvu. Selline käik oli äärmiselt efektiivne, sest Leelat nähes hüppas Marvin kohe kraanikaussi peitu.