Novembrikuu laupäevad on Tallinna loomaaias pühendatud kakkudele ja jääkarule

Novembrikuu esimene laupäev on öökullihuvilistele loomaaias iseäranis eriline, sest 7. novembril tähistatakse kullimäel Kakupäeva. Kakud oma suurte silmade, hiirvaikse lennu ja huvitavate häälitsustega on linnuriigis üsna omapärased tegelased. Nende esindajate seas on nii peopessa mahtuvaid vaid 40 g kaaluvad kakkusid, aga ka 4 kg raskuseid «hiiglasi».