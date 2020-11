Taani naaritsafarmides hukatakse uue koroonaviiruse tüve hirmus 17 miljonit naaritsat

Uue pandeemia ohus teatas Taani, et kõik riigis peetavad naaritsad tuleb hukata. Esialgsel hinnangul on vaja hukata ligi 17 miljonit naaritsat. Taani karusnahatööstusele on see laastav hoop, mis tähendab, et maailma üks suurimaid karusnahkade tootjaid sisuliselt lõpetab kiiresti oma tegevuse.