PILDID ⟩ Šokeeriv: pere jättis kassi kogemata põlevasse pliit lõksu

Hoiukodu seda ei märganud, sest otsis parajasti süütamismaterjali ning ka siis, kui juba puid sinna alla juurde pandi, tikku tõmmati ning paberid põlema pandi, ei andnud kass endiselt mitte millegagi märku, et ta seal kuskil peidus on.

«Arvate kindlasti, et see on võimatu, sellist asja ei saa juhtuda. Ka meie esimene reaktsioon oli sama. Selliseid asju ei juhtu, kuid juhtus,» kirjutas CATS Help.

Kui pliidi alla oli tuli tehtud ja pliidi uks kinni pandud, hakkas sealt seest kostma kolistamist. Mitte «mäugumist,» vaid just nimelt kolistamist. Esialgu ei saanud hoiukodu aru, mis toimub.

Pliit, kuhu kassike end peitis. FOTO: CATS help / Facebook

Arvati, et ehk kolistab tuul korstna kaudu. Kuna kolistamine ei lõppenud ja oli nii intensiivne, tegi hoiukodu pliidi ukse siiski lahti, et kontrollida, milles asi on ja sealt hüppas välja üleni hõõguv kass.

Ulatuslike põletushaavadega kassike. FOTO: CATS help / Facebook

Ei ole mõtet isegi kirjeldada seda šokki, mis hoiukodu sel hetkel tabas. Kiisuga tormati kiiresti Petcity kiirabisse, sest õnnetused kipuvad juhtuma õhtul hilja, kui teised loomakliinikud on kinni.

Kiisu keha katavad ulatuslikud põletushaavad, sest tal õnnestus ikka päris tükk aega seal pliidi sees kinni olla. Ta on tilgutite all ja kogu tema keha on sidemetes. CATS Help loodab, et kiisu tuleb sellest välja ja jääb ellu.