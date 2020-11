Reet Härmat karusnahatööstusest:«Lõbu ja luksuse pärast ei peaks ükski loom kannatama!»

Miks Sa toetad karusloomafarmide keelustamist? Miks on sinu arvates oluline, et karusloomafarmid Eestis keelustataks?

Karusloomafarmide keelustamine Eestis on nii loomade, keskkonna kui ka inimeste heaolu arvesse võttes ainus mõistlik lahendus. Samasugune on tendents ka ühiskonna suhtumises, nii Eestis kui mujal maailmas. Karusloomafarmid on keelustatud juba väga paljudes riikides üle maailma.

Kas varem mõtlesid teisiti? Kui jah, siis mis pani Su meelt muutma karusnahksete toodete osas?

Varem ei osanud ma kahjuks sellele tööstusharule tähelepanu pöörata, kuna mul ei olnud kokkupuudet karusnahatoodete ja tootmisega. Teadlikkus tekkis aegamööda, info levides selgus, mis on tegelikult selle luksuskauba ja karusnahatööstuse taga. Minu garderoobis küll kasukaid ei leidunud, aga paari dubljonka omanik olen olnud küll. Andsin need komisjonipoodi, kuna ei suutnud neid enam kanda. Minu garderoobis enam karusnahast toodetele kohta ei leidu! Lõbu ja luksuse pärast ei peaks üksi loom kannatama.

Kust on tulnud Sinu teadlikkus karusloomafarmide osas?

Minuga võttis ühendust loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad. Olen väga tänulik neile minu silmade «avamise» eest ja olen oma panuse andnud allkirjastades erinevaid petitsioone ja ka väikeseid annetusi teinud jõudumööda. Lisaks karusloomafarmide mitte-toetamisele, ei kuulu minu menüüsse enam rasvamaksapasteet foie gras’, mille tootmiseks sundsöödetakse julmalt hanesid ja parte.

Veel sai minu allkirja elusate loomade teistesse riikidesse veo keelustamise algatus. Eestimaa Roheliste partei ridadesse astudes sain aina teadlikumaks, mis toimub meie ümber ja nägin, et osad tööstusharud on jäänud ajale jalgu. Kunagi olid elektripirnide asemel vaalaõli lambid - kas keegi kujutaks praegu ette vaalade tapmist elektri saamise eesmärgil? Inimeste meelsus, eetilisus ja valikute võimalused on arenenud, ei lepita enam loomade väärkohtlemisega.

Kuidas hindad - kas eestlased teavad, mis karusloomafarmides toimub?

Usun, et noored on sellest probleemist väga teadlikud ja võitlevad loomade heaolu nimel. Vanema generatsiooniga on natuke kehvemad lood, aga olen tähele pannud et nii kui seletan lahti karusloomafarmide probleemi ja kuidas seal piinatakse loomi, et saada see nn luksuskaup kasukas, siis paljud mõistavad probleemi ja nõustuvad farmide sulgemise ideega. Ka erinevate uuringute kohaselt ei poolda enamik Eesti inimestest loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Kuidas tajud moetööstuses karusnaha olukorda?

Karusnaha olulisus moetööstuses kindlasti kahaneb. Järjest rohkem moebrände ütleb lahti karusnahast ja asendab selle kunstkarusnahaga või mõne muu asendusmaterjaliga. Esimeste seas olid näiteks Tommy Hilfiger ja Giorgio Armani. Neile on järgnenud Michael Kors, Versace, Gucci jne. See on ainuvõimalik valik ja jätkusuutlik suund, uus põlvkond ei toeta ebaeetilist moekunsti.

Miks Sa toetad Nähtamatute Loomade tegevust? Miks on Sinu arvates loomakaitseorganisatsioonide tegevus oluline?