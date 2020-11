PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetu kassike Carlos otsib uut päriskodu

Kui raske see võib olla, kui Sa satud sellisesse olukorda, kus enam head lahendust ei olegi. Kui Sa tead, et pead tegema võimatuna tunduva otsuse, kuid teist lahendust ei ole.

Vahel tuleb halvad asjad lihtsalt üle elada ja loota, et sellel kriitilisel ajal õigeid otsuseid tehes on lõpuks ikkagi head tulemused. Kuigi Sinu hing on selle pärast igavesti haige, on tema ühel päeval ikkagi taas õnnelik, sest ta on uues kodus hoitud ja armastatud.