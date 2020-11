ÕUDUSED TAPAL ⟩ Surnud vasikad lükati koos sõnnikuga ühte hunnikusse ja jäeti sinna

Sõnniku sees tuikusid veel elus vasikad, keda oli ligikaudu kümmekond. Surnud vasikaid lamas sõnnikus 4-5. Täpselt isegi ei tea, sest osa neist vedeles juba «sitakihi» all ja hakkas lagunema kirjeldas Loomakaitse Liit nähtud vaatepilti.

Juba siis ei saanud lehmad piisavalt süüa. Oli juhtum, kus abivalmis inimene suisa niitis hunniku värsket heina ja palus omanikul see lauta tõsta. Hein vedeles kuus päeva lauda ees, kuid omanik loomi toita vaevaks ei võtnud.

Kui lehm poegib, siis vajab ta vahel vereringe taastamist tagakehas. 4-5 minutiks riputatakse ta spetsiaalseid klambreid kausutades tagakeha ülespoole ja masseeritakse jalgu, et veri liikuma saada.

Peale seda asetatakase loom kenasti põhule ja keeratakse tal külge. See loom jäetigi sinna rippu seni, kuni ta suri. Ka laiba koristamisega omanikul ei põlenud ning kuus päeva võisid ka möödujad kohutavat vaatepilti läbi avatud laudaukse näha.

Peale suvist VTA külaskäiku ja teatamist, et laudas on kõik korras, ei osanud pealtnägija enam mujale pöörduda, kui E-Piima poole, kes lauda omaniku farmist piima ostis.

Loomaomanikul olevat loomi veelgi kuskil ning enda sõnul toimetab ta nendega seal üksi, ilma abiliseta. On siililegi selge, et üksi lüpsta ja hoolitseda ligikaudu 50 looma eest on absurd.