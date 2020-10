Kuressaare lennujaama lähistel peitis end külmunud kassike

Peale temperatuuri normaliseerumist pandi kassile kanüül, et õnnetukest tilgutades veidi turgutada. Täna, 31. oktoobril oli kiisu uuesti kliinikus, temperatuur oli normaalne ja mis põhiline - püsib normaalne, rõõmustas MTÜ. Lisaks on lemmikule plaanis teha ultraheli- ja röntgeniuuring, et välistada kasvajad.

Päästetud emane kass on väikest kasvu, süsimusta karva ning valgete vurrudega. Lemmik on MTÜ sõnul sõbralik ja jutukas.

Kiipi kassil ei ole ja kuna ta on nii kõhn ja veetustunud, siis ei suutnud tohtrid tuvastada ka seda, kas loom on steriliseeritud või mitte. «Praegu tundub, et temaga saab kõik korda. Ta on aktiivsem ja tunneb ka toidu vastu huvi,» kirjutas MTÜ.