PÄEVAKÄPP ⟩ 4 aastat turvakodus viibinud Miisu ei suuda ära oodata, et keegi ta endale võtaks

Ei tea, mis on Miisu pika kodu-ootuse põhjus, sest vabatahtlike arvates on Miisu sama vinge kiisu nagu iga teinegi. Tal on väga vahva hell ja õrn iseloom, tal on kaunis mustvalge kasukas ja need imelised rohelised silmad… Oooeh! Eeskujuliku kassina on Miisu aktiivne paikursuste õpilane ning nagu näha, siis paitused on Miisu jaoks juba vääääga mõnusad! On vaid ajaküsimus, millal Miisuke oma inimese kaissu hüppaks… Eksju?