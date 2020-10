Anna oma hääl eksootiliste loomade kaitseks

Loomakaitseorganisatsioon Eurogroup for Animals kogub Euroopa Parlamendi kodulehel allkirju, et nõuda Euroopa Liidu institutsioonidelt eksootiliste loomade kaubanduse reguleerimist ja lubatud loomaliikide loetelu ehk positiivse nimekirja kehtestamist.

Miks on see oluline?

*CITES ehk Washingtoni konventsioon (ingl k Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon)