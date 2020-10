PILDID ⟩ Hiiumaal raskelt viga saanud nastik toodi Tallinna ravile

«Täna päeval tuli meile küllaltki haruldane teade Hiiumaalt, kus abivajajaks oli nastik. Madu on kuidagi õnnetult mingi terava oga endale pea sisse saanud. Kahjuks ei ole meil Hiiumaal sellist inimest, kes teda aidata oskaks. Seetõttu tuuakse nastik mandrile ja sõidab hetkel Tallinnasse abi saama. Loodetavasti saab teda aidata ja nastik saab enne talveund terveks ning leiab endale mõnusa koha, kus kevadeni põõnata,» kirjutas Eesti Metsloomaühing teates.

Elu24-ga rääkinud Eesti Metsloomaühingu liikmete sõnul anti neile leiust teada esmaspäevale kella 14 paiku ja juba kell 20 jõudsid mao leidjad temaga Tallinnasse, kus roomaja anti üsna pea üle spetsialistile, kelle juures nastik praegu operatsiooni ootab ja kes hiljem ka tema taastumisega tegeleb.

Siiski palutakse kõigi abi nastiklu kliinikuarve tasumisel. Seda just seetõttu, et kuna tegemist on haruldasema patsiendiga, siis kaasnevad ka tema raviga kaasnevad suuremad kulud. Arstiabi on nastikul vaja aga kohe ja öine aitamine on kallis.

«Kindlasti on vaja teha röntgenpilt, et selgitada välja vigastuse ulatus ja võõrkeha täpsem paiknemine. Siis ka saame täpsema hinnangu, kas operatsiooniga õnnestub teda aidata,» selgitas metsoomaühing.

Mestloomaühingu liikmed rääkisid Elu24-le, et see on ilmselt ka esmakordne kogemus veterinaarile, kellel tuleb ogad nastiku kaelast eemaldada, sest Eestis ei ole varasemalt väga teada, et taolisi operatsioone oleks ette tulnud.

«Kogenud reptiilidega tegelev inimene andis lootust, sest kuna okas paistab olevat läbi kaela, mitte pea, siis loodame et tal on õnne,» selgitas metsloomaühing Facebookis.

Peamiselt kalatoiduline nastik vigastas end tõenäoliselt ogakala ogaga FOTO: Eesti Metsloomaühing / Facebook

Kõik maod on Eestis looduskaitse all ja vajavad kogenud spetsialisti abi, et neid käsitleda. Ka see abivajaja läheb peale veterinaari külastust pikaajaliselt eksootikutega tegelenud inimese hoole alla.

«Suure tõenäosusega on ta ogakala alla neelanud ja siis on ogakala oma ogad laiali ajanud,» rääkis Eesti Mestloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg Elu24-le.

Operatsiooni osas oskas Võsujalg öelda niipalju, et see möödub ilmselt edukalt, kuid kõige suurem mure on seotud sellega, kuidas mõjub nastikule narkoos. «Me ei tea, kuidas see talle mõjub ja milline on ärkamine,» selgitas Võsujalg.

Murekohaks on just see, et tegemist on väikese nastikuga. Kas operatsioon toimub juba täna või kolmapäeval, selgub ka lähiajal. «Praegu tunneb nastik end hoolimata sellest, et tal on ogad kaelas, hästi ja see tähendab, et operatsiooniga ei pea kiirustama, vaid saab enne rahulikult kõik nüansid välja selgitada,» rääkis metsloomaühingu liige Elu24-le.

Terveks saanud nastiku tahavad nad Võsujala sõnul tagasi viia Hiiumaale, kuid veel ei ole otsustatud, kas ta lastakse vabasse loodusesse mandril või saare.

