VIDEO ⟩ Energiline kassipoeg Malviina otsib õiget pesapaika

MUSTVALGE KAUNITAR MALVIINA OOTAB OMA ARMASTAVAT INIMEST! Nädala pärast on päriskoduks valmis üks must, valgete sokkidega kiisutüdruk nimega Malviina. Tema süsimust emme, nimetame teda tinglikult Lumivalgekeseks, poegis hoiukodus salaja oma transpordikasti 6 pojakest. 6 pöialpoissi on paras arv sellepärast, et praegusel koroona ajal on Aevastamine keelatud. Malviinat ja tema õdesid-vendi ravime hetkel seenhaigusest, mis juba taanduma hakkab. Malviinal on ilus valge täheke laubal ja valged sokikesed. Tal on ka mustad käpapadjakesed, mis on ebatavaline, sest enamus kassidel on need roosad. Juuresoleval videol on Malviina see keskmisena filmitud, musta näokesega. Kiisukesed on elavad nagu tulesädemed, jooksevad hoiupere tuppa astudes alati vastu, et ehk tuuakse midagi head? See komme tekkis siis, kui nad veel ise süüa ei osanud ja hoiuperenaine tõi kas siis lutipudeliga piima või kausikese pasteeti. Kui hoiuinimene istub, on kõik kuus poju korraga süles ja ootavad midagi head süüa. Veel paar nädalat tagasi said kõik kordamööda lusikaga pasteeti, kuid nüüd oskavad juba ise pehmet toitu süüa. Krõbinate näksimine tahab veel veidi-veidi harjutamist. Kiisud oskasid tükk aega enne ise sööma hakkamist juba potil käia. Muuseas, potti on hoiuinimesel väga raske puhastada, sest siis avastavad kõik tited, et nüüd on vaja pissil käia... Samuti on huvitav pissikastis niisama mürada ja koristajatädi pükse ja selga mööda üles ronida, et kaugemale näha. Kasti koristamise ajal on nad nagu parv porikärbseid hoiuinimesel kallal ja see võib olla üsna huvitav vaatepilt. Malviina on uudishimulik ja sõbralik kiisu, mürab ja mängib oma vendade-õdedega, kui väsimus kallal, minnakse kõik hunnikusse magama. Selles videos ongi kiisud puhkehetkel, esimesena näeme puntras Hellikut, siis Malviinat ja siis vend Taibut. Kiisu sai just endale kiibi ja passi, ka vanus on sealmaal, et emast eraldi elama hakata. Kui sulle puges südamesse ilus Malviina ja soovid talle ilusat elu pakkuda, siis täida https://www.pesaleidja.ee/looma-votmise-tingimused/ loomasoovija küsimustik ning Malviina hoiukodu võtab sinuga ühendust. SELLEKS, ET PÄÄSTA ROHKEM LOOMI, ON MEIL TARVIS SINU ABI. Annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile: 900 0950 - kõne hind 50€ 900 0915 - kõne hind 15€ 900 0905 - kõne hind 5€ Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu! Või tehes annetuse Pesaleidja MTÜ kontodele: EE647700771001866844 LHV Pank EE102200221063071211 Swedbank EE941010220247756220 SEB Pank EE404204278613732108 Coop Pank EE351700017003105966 Luminor Bank Selgitusse kirjuta palun "MALVIINA". Iga annetatud euro aitab!