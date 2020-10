VIDEO ⟩ Depressioonis üksikule akvaariumikalale korraldati uhke «tordiga» sünnipäevapidu

Sea Life Helsinki merelaboratoorium on pärast koroonapandeemia algust olnud külastajatele suletud ja see oli ka põhjus, miks üksinda akvaariumis elavale Mikko le otsustati pidu korraldada, vahendas Live Science.

Hiidahven Mikko on töötajate sõnul seetõttu depressiooni langenud, et pole ka külastajatega enam kokku puutunud. Tal ei ole akvaariumis ka ühtegi kaaslast. Selles on aga Mikko ise süüdi, sest ta ei suutnud lõpetada nende ärasöömist.