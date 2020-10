VIDEO ⟩ Pisike kassipoeg jäi kiirteel napilt autorataste alla

«Nii on paraku kõikjal, Eesti pole siin mingi erand. Mul on väga raske pärast aastatepikkust loomadega rahmeldamist Eestis, eriti aga Tallinnas elada, sest väga paljud ristmikud ja tänavad seostuvad esmajoones allaaetud loomade ja lindudega, keda päästa ei õnnestunud,» sõnas Valner.

«Mis on aga esimese autojuhi vabandus? Sa seisid foori taga ja nägid kõike! Kiirus ei olnud ju suur või äkki ei näinud, kui olid peadpidi telefonis ja samuti ei saa välistada asjaolu, et Eesti riik on hakanud pimedatele sõidukijuhtidele juhilube väljastama. Nii, et ärge olge inimesed kui looma teel näete. Olge vähemusse kuuluvad veidrikud, kes kinni peavad ja elushinge ohtlikust olukorrast päästavad,» lisas Valner.