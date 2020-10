KOHUTAV JULMUS ⟩ Südametu autojuht jättis rebase keset Tallinnat sõiduteele surema

🦊 REBANE VAJAB ABI! Täna jäi õnnetul kombel Vabaduse Puiestee ja Prii tänava ristil rebane kellegi auto ette. Teavitajaks oli aga hoopis juhuslik mööduja, mitte inimene, kelle auto reinuvaderit tabas. Praegusel hetkel liigub meie SOS olukordades kiirelt reageeriv Merilin loomaga Tallinna Kiirabikliinikusse, kes on täna küll patsientidest üle koormatud, kuid võtavad abivajaja siiski läbivaatuseks vastu. ET TASUDA KLIINIKU ARVET, VAJAME ME TEIE TOETUST JA ABI! 🙏❤️ _______________________________________ Eesti Metsloomaühing on vabatahtlikul tegevusel ja vaid annetuste toel toimiv ühing, seetõttu on meile igasugune toetus väga oluline! Metsloomade aitamiseks vajalikke kulusid saad aidata meil maksta helistades: Nr 9009933 – annetad 5€ Nr 9009955 – annetad 25€ Kuula palun kogu jutt ära, sest muidu annetust ei toimu! Toetuse võib saata ka pangakontole: EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100 SWIFT/BIC kood: HABAEE2X Selgituseks: "Metsloomade abistamiseks!" PayPal konto link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=S4NU4QQJ3WVJW&source=url Aitäh kõigile meie toetajatele! ❤️