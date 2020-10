ÕUDNE ⟩ Karusloomafarmides söödetakse nülitud loomajäänused liigikaaslastele

❗️NÜLITUD LOOMADE JÄÄNUSED SÖÖDETAKSE NENDE LIIGIKAASLASTELE.😢 Kas teadsid, et nülitud rebaste lihakerede söötmine...

Hoolimata sellest, et lihakerede elusatele liigikaaslastele sisse söötmine on haiguste leviku seisukohast ülimalt ohtlik.

«Riigikogu on astunud esimese sammu loomasõbralikuma Eesti poole. Selleks, et karusloomafarmid saaksid seadusega keelustatud, on aga vaja teha veel palju tööd,» kirjutas Nähtamatud Loomad Facebooki postituses.