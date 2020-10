PPA teenistuskoerad on tänavu üles leidnud poolsada inimest

PPA teenistuskoerad on tänavu abiks olnud kümnete metsa eksinud seeneliste ja kadunud inimeste leidmisel, samuti kümnete kodust lahkunud inimeste asukoha tuvastamisel ja nende elu päästmisel. Koerad on aidanud jälge ajada olukordades, kus mõni liiklusrikkuja või muu kurjategija politsei eest maastikul põgeneda püüab.

PPA politseimajor Tõnu Tänav kirjeldas, et koera treening algab hetkest, mil kutsikas umbes kahekuuselt Eestisse jõuab ning vältab koera pensioniea saabumiseni. «Selleks, et teenistuskoer tulemuslikult maastikul jälge ajaks, metsa eksinud inimesi või näiteks ka politsei eest põgenenud kurjategijaid kuumal jäljel jälitaks, nõuab koerajuhilt igapäevast aastatepikkust tööd,» rääkis ta.

Treeningud viiakse läbi Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskuses, lisaks treenivad PPA koerajuhid oma neljakäpalisi pidevalt nii tööl kui ka kodus erinevate harjutuste ja mängude kaudu. «Teenistuskoerad käivad tööl samamoodi nagu politseinikud ja piirivalvuridki, olenemata sellest, kas teenistuskoerale on parasjagu mõnel väljakutsel eraldi ülesannet. Seda selleks, et töörutiin ja valmidus tööle hakkamiseks oleks koerale igal hetkel meeldiv reegel, mitte erand,» rääkis politseimajor.

PPA juhtivkoerajuht Raul Bamberg ütles, et teenistuskoera võttes saab politseiametnikule sõna otsese mõttes nii koerast kui tema koolitamisest elu kutse. «Igal tavakoeral on teatud kaasasündinud instinktid. Kas kutsikast saab aga tulemuslikult töötav teenistuskoer, sõltub sellest, kuidas professionaalne koerajuht iga päev neid instinkte edasi arendab,» rääkis ta.

Bamberg on tänaseks teenistuskoeri treeninud 16 aastat. Praegu on tal kaks tegevat teenistuskoera: 5-aastane Tiissel ja 2,5-aastane Mauser. Sellele lisaks on tal kodus pensionipõlve pidav PPA üks teenekamaid politseikoeri Nacho, kes on päästnud mitme inimese elu, leidnud narkootilisi aineid, kinni pidanud kurjategijaid ja nõnda edasi.