PÄEVAKÄPP ⟩ Meisi päevad hoiukodus on loetud ja uue kodu leidmine ajakriitiline

Meisi on veetnud mõned nädalad hoiukodus ja nautinud elu täiel rinnal - voodis päikselaigus kõht püsti tudumist võib vist nimetada tema lemmiktegevuseks. Kuid seda idülli varjutab hoiukodus üks suur mure. Hoiukodus on ka pere isiklik kiisu, kes ei ole siiani suutnud kuidagi Meisi kohaloluga leppida.

Vaene kassike on nii häiritud, et suur stress on põhjustanud talle põiepõletiku - ohtliku haiguse, mis õigeaegse tegutsemiseta võib suuremaid probleeme tekitada. Nüüd olemegi kõik ühe suure mure ees, Meisi peab hoiukodust kiiremas korras lahkuma.