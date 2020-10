PÄEVAKÄPP ⟩ Paimaias Liise on päris oma paitaja otsingutel

«On ju teada, et kõik meie hoole alla jõudvad kassid saavad esmajärjekorras registreeritud meie mitteametlikele paikursustele. Igaühe personaalne õpe kestab kogu turvakodus oleku aja ning lõpeb varem või hiljem paisõltuvusega. Meie üks kõige värskemaid paikursuse priimuseid on muidugi meie imehabras Liise!» lisas MTÜ Liise kirjeldusele.

Asjaliku õpilasena on aga Liise kihutanud raketina kõigi paisõltlastest staaride hulka ning paitused on tema jaoks midagi, millest küllalt ei saa! Jah, Liisel on siiani aeg-ajalt ebakindlaid hetki, kuid kui paisessioon juba alustatud, siis on kindel, et sellest sessioonist saab maraton, mitte sprint!