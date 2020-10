ÕUDUSED KUUSALUS ⟩ Hoolimatu kassiomanik: mul pole abi vaja, saan need kassipojad ise ka uputatud!

Loomakaitse Liidule saabus muret tekitav kiri, kus teatati, et juba pikemat aega hulgub Viinistus kari kasse ja nende omanikeks on alkoholilembelised inimesed. Kassid olevat näljas ja paljunevad pidevalt ning algse info kohaselt pidi neid kokku olema minimaalselt 15.

«Üritame alguses alati olla delikaatsed ja proovida heaga jutule saada, sest nii on lootus loomadele kiiremini abi osutada. Küsisime mehelt, kas meile teadaolev informatsioon vastab tõele, et neil on palju kasse ja sealhulgas ka kassipoegi,» kirjutas Loomakaitse Liit.