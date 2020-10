Koera käest pureda saanud kassi tervis ei pidanud vastu

«Pidime teisipäeval teada andma Rapla kiisu edukast operatsioonist ja tooma häid uudiseid. Kuid kahjuks kadus üleeile kassil nii päraku refleks, kui ka võime ise põit tühjendada. Mis tähendas, et närvid on pöördumatult kahjustada saanud ja nende taastumise võimalus oleks 1 protsent 100-st,» kirjutab MTÜ.

Kuigi nõu küsiti kolme erineva arsti käest, jõuti üheskoos samale järeldusele, et kass piinleb ning tal on aeg minna lasta.

«Rapla kiisu suikus täna valuvabalt igavesele unele. Meil on kohutavalt kahju, et ei suutnud teda aidata, ent ta lahkus teades, et tema jaoks tehti kõik mis vähegi võimalik. Et tema aitamiseks andsid panuse nii paljud inimesed ja talle elati südamest kaasa. Täname kõiki hoolijaid kogu hingest ja paneme üles info ka raviarve ja laekumiste kohta,» lisab MTÜ.