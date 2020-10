Musta kassi kuu: kahe nädalaga on kodu leidnud juba 40 musta kassi

Must kass.

Oktoober on varjupaikades musta kassi kuu, mil keskendutakse mustadele kassidele, kellel on teistest keerulisem uut kodu leida ning kelle varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. Tänaseks on Varjupaikade MTÜ kuuest varjupaigast sümboolse loovutustasu eest uude koju pääsenud juba 40 musta kassi.