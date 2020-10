Karusloomafarmide keelustamise eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

«Täna on märgiline päev - karusloomafarmide keelustamise eelnõu on ka varem Riigikogus olnud, kuid täna astusime me sammu edasi ja nüüd oleme sisuliste arutelude juures. Eelnõu esimese lugemise läbimine annab märku, et loomadest hoolimise kasvamine avalikkuses on jõudnud ka otsustajateni ning rahva häält võetakse kuulda,» sõnas karusloomafarmide vastast kampaaniat eest vedanud loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering. «Nüüd jätkub töö muudatusettepanekutega, et eelnõu teine ja kolmas lugemine samuti edukalt läheksid,» lisas Mering.