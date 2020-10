PÄEVAKÄPP ⟩ Pisike Pöialpoiss on valmis koju minema

Vahva Pöialpoiss on paarikuune väikene hurmur, kes on oma esimese ja ka ainukese päriskodu otsingul! Lustlik ja vahva kassipoiss loodab leida endale südamlikud ja hoolivad südamesõbrad, kes teda igavesest ajast igavesti armastaksid ja hoiaksid.

Nii, et hommikuti küsitakse esimese asjana üksteiselt, kas Pöialpoiss juba süüa sai, lõunal arutatakse, mis Pöialpoiss küll kodus teeb ning õhtuti võisteldakse, kes küll saab Pöialpoisi oma kaissu magama. Pöialpoiss tahab olla kodu hing ja see pisike pesamuna, kellest kõik kogu südamest hoolivad.

Pöialpoiss on iseloomult üks väike ja lustlik kassilaps. Paitusi hakkab Pöialpoiss iga päevaga aina rohkem nautima ning ta saab juba väga hästi aru, milleks need paikäed ja inimloomad mõeldud on. Ikka kasside teenimiseks.