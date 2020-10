Jevgeni Ossinovski: karusloomafarmid on tarbetu piina tekitamine loomadele

Mis veenis Teid karusloomafarmide keelustamise eelnõu algatama?

Ma olen tegelikult palavalt toetanud kõiki neid algatusi, mis viimase kolme koosseisu jooksul on parlamendis esitatud. Varasemalt on teised minu fraktsiooni kolleegid olnud eestvedaja rollis, sel korral olen selle initsiatiivi ise võtnud.

Minu hinnangul on Eesti jõudnud sellesse faasi, et me tegelikult võiksime nii palju hoolida ennast ümbritsevast elusast, et me ei pea loomi endale selga panema lihtsalt selle pärast, et on tore ja ilus. Seda on näha ka sellest, et aina suurem hulk inimesi Eestis väljendab selles osas oma seisukohta. See küsimus on neile oluline.

Kui veel esimestel katsetel sai argumenteerida vastu, et tegemist on majandusharuga, mis toodab maksu- ja töist tulu inimestele, siis tänaseks on see sektor ju põhimõtteliselt kokku kukkunud. Sealhulgas ka selle tõttu, et sarnaseid keelustamise aktsioone ja liikumisi on ka mujal riikides ja need on juba edu toonud. Sellest tulenevalt ei ole täna küll jäänud enam ühtegi põhjust, miks seda otsust ei peaks ära tegema.

Tõepoolest, viimased uudised räägivad Poolast, mis on olnud siiani suur karusnahatootja. Pool Seim hääletas karusnahafarmide keelustamise poolt, nüüd oodatakse Senati otsust. Päris hea eeskuju?

Jah, päris kindlasti! Me tegelikult näeme, et ka sellised riigid, kus see majandusharu on suurem ja kelle puhul me oleme pigem arvanud, et küllap neil läheb väärtuseliselt rohkem aega, on otsused juba vastu võtnud.

Millised on Teie peamised argumendid keelustamise poolt?

Ma arvan, et minu jaoks on kõige olulisem just nimelt see, et tegemist on tarbetu piina tekitamisega loomadele. Tarbetu all pean ma silmas seda, et tegemist on luksuskaubaga – meil ei ole elulist vajadust loomi pidada, kasvatada ja tappa selleks, et ennast riietada.

Ja nagu ikka, kui sellised asjad võtavad tööstuslikud mõõtmed, siis võib põhimõtteliselt rääkida, et meil on nõuded täidetud, aga kui me näeme, millised need nõuded tegelikult on… Näiteks Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran rääkis maaelukomisjoni istungil sellest, et kuidas on niimoodi, et naaritsa pidamise nõuded loomaaias on tükk maad karmimad, kui need on karusloomafarmis minkide puhul. Kas me hindame siis loomade heaolu erinevalt lähtudes sellest, kas me neid loomi näeme või ei näe? Tõenäoliselt see ongi see põhjus.