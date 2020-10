PET CITY ÕPETAB ⟩ Eksootiliste lemmikloomade pidamise ABC

Eksootilised lemmikloomad on eestimaalaste kodudes aina populaarsemad pereliikmed. Nende pidamisel ja ravimisel tuleb aga omada eriteadmisi, et lemmik pikki ja täisväärtuslikke elupäevi veedaks. Eestis on mõned kliinikud, kus eksootikutele tipptasemel ravi osutatakse.

Eksootikute eripärad

Eksootiliste lemmikloomade puhul on määravaks pidamistingimused. Tihti on eksootikud natukene pirtsakamad, eriti selles osas, mis puudutab ebapiisavaid ruume või valet toitumist. Ka meditsiiniliselt ei ole võimalik eksootikutele teostada samaväärset diagnostikat nagu koera ja kassi puhul. Seda olulisem on ära hoida haiguste teket ja arengut, pakkudes neile liigiomaseid tingimusi ja arvestades nende levinumate terviseprobleemidega.

Eksootiliste loomadega tasub tervisekontrolli tulla juba looma võttes, et saada kinnitust oma teadmistele loomapidamisest ja välistada, et äsja võetud loom oleks tulnud perre haigena. Loomulikult peab tulema vastuvõtule kindlasti siis, kui loomal on terviseprobleeme, sest mida väiksem on loom, seda kiiremini haigused tema organismis arenevad.

Üldiselt peaksid omanikud jälgima looma nii üldise käitumise mõttes kui ka lähemalt ja märgata tasub kõiki väiksemaidki muutuseid. Loomad, eriti saakloomad, varjavad oma probleeme ja sageli nende avastamisel võib olla haigus juba liiga kaugele arenenud.

Eksootiliste loomade ravi

Eksootiliste lemmikloomade ravi on teistsugune kui tavapärane kassi ja koera meditsiin. Veterinaaril tuleb olla palju rohkem loov haiguste ja ka looma enda käsitlemise puhul. Ravi hind sõltub suuresti loomast endast. Olgugi, et ravimeid kulub pisikesele 40 grammisele linnule või hamstrile vähem kui 70 kilogrammisele koerale, siis diagnostikat vahendeid vajavad nad mõlemad. Looma võttes tuleb arvestada tema ravi kuludega ja sellega, et ravikulud võivad sageli ületada mitmekordselt looma ostu hinda.

Erilised ravijuhtumid

Kõige rohkem jäävad meelde juhtumid, millel on pikk haiguse kulg, mis võib mõnikord ulatuda kuude pikkuseks. Kahjuks väikeloomade puhul on sageli paratamatus, et kõiki ei olegi võimalik haigusest terveks ravida ja pikad kurvalt lõppevad haiguslood jäävadki tugevamini meelde. Samas on hästi meeles ka mõni edukalt lahenenud probleem, kus algne prognoos oli halb, aga piisas kõigest ühest ravikuurist, et loom tunneks end hästi. Näiteks üks väike papagoi, kellel vale toitumise tõttu tekkis maksa rasvumine koos kõhnumisega. Sama papagoi tervenes peale ravikuuri ja toidu korrigeerimist, olgugi, et kliinikusse jõudes oli ta kriitilises seisus. Keerulised on alati ka juhtumid, kus loom jõuab kliinikusse juba mitme

terviseprobleemiga ja nende ravimine läheks omanikule vägagi kulukaks, sest ainult ühe probleemi lahendamine ei tee veel looma terveks ja paku talle täisväärtuslikku elu.

Veterinaari soovitused loomaomanikele:

Ükskõik millist lemmiklooma võttes, tuleb põhjalikult lugeda konkreetse looma pidamise kohta juba enne looma koju toomist. Sama kehtib nende loomade puhul, keda “päästetakse” halbadest tingimustest.

Eksootilised loomad vajavad ideaalseid pidamistingimusi, sest nad on sageli pärit väga erineva kliima ja keskkonnaga piirkondadest. Pole mõeldav, et 40 kraadisest seniidis paistva päikesega kõrbest pärit sisalik saab elada samades tingimustes ja sama toiduga nagu vihmametsas elav kameeleon. Samuti ei saa maismaal elav rangelt taimetoiduline kilpkonn hakkama sama toiduga mis veekilpkonn või vastupidi.

Loomadele tuleb võimaldada maksimaalselt liikumisvabadust ja stressivaba elu.

Linnud, kes looduses lendavad kümneid kilomeetreid toidu otsingul, tahavad lennata ka kodus. Ei ole mõtet võtta endale lindu, keda hakatakse pidama ainult puuris, samamoodi ei saa pidada koera vaid väikeses aedikus.

Loomadele tuleb võimaldada nende viis vabadust:

Olla vaba janust ja näljast – tuleb loomadele luua võimalused piisavas koguses süüa ja juua, et organismi vajadused oleksid kaetud ning tervis ja elujõud tagatud.

Olla vaba ebamugavustest – võimaldada loomadele sobiv keskkond, peavari ja mugav puhkeala.

Olla vaba valust, vigastustes ja haigustest – tuleb kasutada haigusi ennetavaid meetmeid või haigusnähtude ilmnemisel võimaldada loomadele kiire diagnoos ja sobilik ravi.

Vabadus loomuomasele käitumisele – võimaldada loomadele piisavalt ruumi ja vastavad (pidamis)tingimused ning võimaldada neil liigikaaslastega suhelda.

Olla vaba hirmust ja kannatustest – võimaldada loomadele tingimused ja kohtlemine, mis väldivad psüühilisi kannatusi.

PetCity Rannamõisa kliinikus saavad tavalemmikute ehk koerte ja kasside kõrval ravi ka küülikud, närilised, siilid, tuhkrud, lemmiklinnud ja roomajad.