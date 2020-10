Riigikogu hakkab karusloomafarmide keelustamist arutama

«Tõeliselt suur rõõm on tõdeda, et üha enam Riigikogu liikmeid toetab otsust, et karusloomafarmid ei kuulu Eesti tulevikku. Selle loomasõbraliku otsuse vastuvõtmisega liituksime pea poolte Euroopa Liidu riikidega, kes juba on karusloomafarmid keelustanud. Toetus avalikkuse kui ka Riigikogu liikmete poolt on kõrgem kui kunagi varem ja oleme positiivselt meelestatud, et karusloomafarmide keelustamise eelnõu ka lõpuks vastu võetakse,» sõnas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering.