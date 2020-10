VIDEO ⟩ Terav kaamerasilm jäädvustas metsas uudistava hundi

«Hetkel olen veendunud, et julgelt üle 800 ruutkilomeetrisel alal toimetab üks kari, kellel sellel suvel on sündinud 5 poega. Suur osa nende tegutsemisaladest on rabad. Nimetan neid rabahuntideks. Nende eeldatav pesapaik asub kohas, mis on piirkonna üks metsasemaid, kus Google Maps´ist vaatavad vastu tumerohelised alad, mitte heledad lageraie augud. Olen neid korduvalt kuulnud, kuid loodan, et peagi ka kohtume enne, kui jahihooaeg algab,» lisas Lopp-Valdma.