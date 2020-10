Jürgen Ligi: edevuse pärast ei tohiks küll kedagi vangi panna ega nülgida

Te olete üks neist Riigikogu liikmetest, kes kirjutas alla karusnahafarmide keelustamise eelnõu algatamisele. Mis veenis teid seda tegema?

Kõigepealt sisemine kaastunne loomadele. See on mul alati olnud. Minu jaoks on alati olnud väga valus näha loomi puuris Selle tõttu on mu mõned lemmikloomad ära jooksnud.

Teine asi on see, et edevuse pärast ei tohiks küll kedagi vangi panna ega nülgida. Karusnahk ei ole küll asi, mida inimene hädasti vajab. Aga see ei ole mul otsustamisel olnud alati otsustav. Ma usun, et inimkond on pidanud minema kaastundlikumaks looduse suhtes aegamööda.

Mul on olnud kaastunnet ka nende inimeste suhtes, kes siiski loomakasvatusest on elanud ja kui nende seis on väga kehv, siis ma ei ole pooldanud, et muutused oleksid väga kiired. Olen praegu arvamusel, et see argument on nüüd lõplikult ära kukkunud – me ei pea muretsema, et inimesed, kes karusloomi kasvatavad ei leiaks oma elule või tööle muud rakendust.

Tõepoolest, kui me vaatame seda tööstusharu, siis see on aastate jooksul pea 90 protsenti kahanenud.

Jah, ma usun, et see on väga tähtis ühiskondlik meelsus. Eesti puhul on need muutused olnud hästi valusad justnimelt maal. Tohutu hulk inimesi on jäänud justkui kasutuks ja üleminek justkui kaastundlikumale vaatele loodusele on minu meelest toimunud natukene aeglasemalt.

Eelmised katsed farmid keelusta on minu jaoks olnud natuke liiga järsud, aga praegustes oludes ma ei kahtle, et meil oleks inimeste ülejääk tööturu mõttes ja me peaksime väga pikka üleminekuaega pakkuma.

Värskest uuringust selgub, et tervelt 75% Eesti inimestest ei poolda selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Kas võib öelda, et valijatelt on seega mandaat karusnahafarmide keelustamiseks olemas?

Mina seda ei ütle, sest ma ise seda küsitlust ei teinud ja ma olen harjunud oma pea ja südamega mõtlema. Avaliku arvamuse küsitluste tulemusi on küll hea teada, aga minu otsused on alati langenud sisemusest. Süda on olnud alati sellise asja vastu. Pea on püüdnud südant vaos hoida sedapidi, et kõik ei tohi juhtuda liiga ettearvamatult ka inimeste suhtes, kes seal on. See puudutab minu jaoks kogu loomakasvatust, aga eriti muidugi edevuse pärast loomapidamist.

Kui vaatame üldisemaid trende, siis suured Euroopa riigid nagu Poola ja Prantsusmaa on liikumas karusloomafarmide keelustamise poole. Seega on tegelikult eeskujusid olemas ju küll?