Aleksei Turovski võitis uhke preemia

Tallinna loomaaiaga on Aleksei Turovski seotud alates 1972. aastast ning on juhendanud ka huviringe, kust väljakasvanud õpilased on pärast kõrgkoolide lõpetamist jõudnud tagasi loomaaeda tööle.

«Aleksei on meile huviringis tihtipeale rääkinud, et ebahuvitavaid loomi ei ole olemas. Usun, et see on üks parimaid viise, kuidas maailmasse suhtuda: iga loom on huvitav, iga loom on tähtis. Sellest sünnib suur armastus looduse vastu. Ja kui Aleksei räägib loodusest, siis tundub loodus arusaadav, kuid samas edasist uurimist väärt. Sellest sünnib suur armastus teadmiste vastu. Nende kahe suure armastuse eest olen õpetaja Alekseile väga tänulik,» sõnab loodushariduse spetsialist Darja Zubareva, Tallinna Loomaaia Facebooki postituses.