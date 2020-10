PÄEVAKÄPP ⟩ Imeilus Klaus otsib väärilist kodu

Kõigepealt näidati vilksamisi oma kaunist kasukat, siis juba seisti pikalt keset tuba ja vaadati umbusuga, mis imeloom see inimene on. Peale pikka vaatlust sai Klaus kinnitust, et inimloom on täitsa äge olen, hakkas Klaus mõtlema ka sõprussuhete loomisele.