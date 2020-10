Hundu-Ruudi vajab kiirelt heade inimeste abi

Vastuvõtul selgus, et koer vajab esimesel võimalusel operatsiooni. Hundu-Ruudil on raskete vigastuste tõttu vaja eemaldada peenis ning teha pissimise jaoks teine väljapääs. Kahjuks oli koerake kuidagi peenist vigastanud ning see oli ligikaudu kolmandiku ulatuses läbilõigatud ja hakkas irduma. Tekkinud oli ka infektsioon ja verekaotus. Hundu-Ruudi stabiliseeriti, alustati valuravi ja antibiootikumikuuri, kuni koer oli võimalik operatsioonile viia.