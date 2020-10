Loomapark oli sunnitud papagoid lahutama, kuna lindude ropendamine ületas igasuguse piiri

Papagoid Billy, Eric, Tyson, Jade ja Elsie toodi Linconshire loomaparki selle aasta augustis. Linnud kohanesid kiiresti ning said omavahel hästi läbi, vahendab Sky News. Papagoid said lausa nii headeks sõpradeks, et nende nokalaadal ei olnud ei otsa ega äärt. Kuid toreda jutuvadina asemel pildusid papagoid omavahel ja külaliste pihta äärmiselt ebasündsaid väljendeid.

«Panime papagoide ropendamist üsna ruttu tähele. Ropendavad papagoid ei ole midagi uut, kuid meil pole varem viit sellist lindu korraga koos olnud,» rääkis loomapargi juht Steve Nichols.

«Enamik papagoisid on õuetingimustes kidakeelsed, kuid need viis lausa naudivad sädistamist,» lisas Nichols.

Kuna papagoide roppustel ei paistnud lõppu tulevat, otsustasid loomapargi töötajad linnud üksteisest lahutada. Õnneks ei ole loomapark külalistelt veel ühtegi kaebust saanud. Nicholsi sõnul on sellised linnud naljakad ja meeldivad külalistele tohutult, kuid loomaparki külastavad lapsed ei peaks selliseid sõnu kuulma.

«Inimeste meelest on see muidugi väga naljakas, kui papagoi kellegi p***e saadab. Õnneks pole meile veel ühtegi kaebust esitatud, kuid leidsime, et on targem need linnud lahutada,» rääkis Nichols.