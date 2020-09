PILDID JA VIDEO ⟩ Papagoi katkestas jalgpallimatši maandudes ühele mängijaist pähe

Meeskonnas SC Internacional mängiv Bruna Benites oli parajasti keset väljakut, kui ta märkas taevast tema poole laskuvat sulelist kuju.

«Vaatasin üles ja nägin, et see tuleb otse minu poole,» rääkis Benites Globo Newsile. «Pöörasin lihtsalt ringi ja arvasin, et see lendab minust mööda." Suur papagoi siiski mööda ei lennanud. Selle asemel maandus ta naisele pähe.

Mäng tuli peatada ning staadionitöötaja asus lindu väljakult minema peletama.

Nagu hiljem selgus, ei ole aara jalgpalluritele võõras. Papagoi nimi on Pelé. Tegu on kodustatud linnuga, kes elab koos oma hooldajaga staadioni lähedal. Pelél on lubatud vabalt ringi lennata ning ilmselt meeldib talle hirmsasti jalgpall. «Ta on vaba lind,» kirjutas Benites hiljem . «Ta külastab meid treeningu ajal sageli. Tavaliselt jälgib ta kõike värava tagant, aga seekord otsustas ta asju näha teise nurga alt.»