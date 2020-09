Prantsusmaa keelustab karusloomafarmid ja metsloomade kasutamise tsirkuses

Prantsusmaal on alles vaid neli mingifarmi, kuid organisatsiooni One Voice hiljuti avaldatud videost ja piltidest nähtub, et väikestes puurides elavad loomad on vigastatud ja haiged. Näiteks puudusid minkidel hambad või saba, nende jalad olid halvatud ning neil olid nahahaigused.