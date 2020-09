ARMSAD PILDID ⟩ Põhja prefektuuriga liitus tragi tulevane pätipüüdja

Sämi esimeseks ülesandeks on harjuda uue keskkonna ja koerajuhiga. Kristi Pai on kogenud koerajuht, kelle juures kasvab juba 8-aastane Mäki. Pooleteist aasta pärast on Säm valmis alustama teenistust politseikoerana. Kuigi tema täpne «eriala» selgub treeningute käigus, võib juba kindel olla, et kurjade kavatsustega inimestel Sämi eest pääsu pole.