Jingang on igati heas vormis, täiuslikult töötavate jalgadega ning õnnelikku elu elav hobune, kellele omanik alatasa head ja paremat ninaesiseks pakub. Vaatamata igati heale kohtlemisele on hobune pähe võtnud, et oma seljas ta kellelgi sõita ei lase. Jingang on välja mõelnud ka kavala lükke, mis ta sellest kohustusest kiiresti vabastab.