NALJAKAS GALERII ⟩ Loomaomanikud ootavad järjekorras, et mees nende lemmikust «koleda» pildi joonistaks

Mehe looming on nii naeruväärselt halb, et see tundub kohati isegi väga hea ning inimesed on nõus selle eest maksma. Phil, kes kasutab pseudonüümi Hercule Van Wolfwinkle tunnistab, et tema joonistused on «tõeline saast», kuid kontoritöötaja on sellegipoolest tellimustega üleujutatud. Loomaomanikud ei jõua ära oodata, et näha, milline on omapärase kunstniku nägemus nende lemmikust.