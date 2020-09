GALERII ⟩ Hobifotograaf jäädvustas jänese ja kärbi dramaatilise võitluse

Dramaatiline pildiseeria näitab jänest ja temast palju pisemat kärpi, kes peavad julma lahingut elu ja surma peale. Kärp, kes on võimeline endast suurema saaklooma seda peast hammustades tapma, on nõuks võtnud jänese lõunasöögiks nahka panna.

Fotograaf James Wilson, kes külastas Sheppey saarel asuvat Elmley looduskaitseala, märkas loomi hetkel, kui need võitlusse asusid. Ta suutis kahe imetaja kokkupõrke jäädvustada ning piltidelt on hästi näha, kui agressiivselt väike kiskja jänest ründab. Just siis, kui tundus, et kärbil on võit käes, suutis jänes mingi ime läbi end lahti rabeleda ning minema joosta, jättes näljase kärbi endale järele vahtima.