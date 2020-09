GALERII ⟩ Usinad ajateenijad rassisid varjupaigas ja nunnutasid kiisusid

Sõdurite töödest ja tegemistest rääkis lähemalt Tallinna loomade varjupaiga juhataja Carol Liaks: «Mul on tohutult hea meel, et Tapa väeosa ja vahipataljoni ajateenijad ulatasid abikäe Tallinna loomade varjupaigale. Ei olnud ühtki tööd, mis oleks tundunud neile üle jõu käivat või keeruline – ajateenijad aitasid korraliku rammuga kaasa vana liiva ära vedamisele meie liivaväljakult, sai korrastatud juba pooleldi heinamaaks kasvanud lillepeenrad, võsast ja umbrohust puhtaks aia äär, et koertel oleks uudistamiseks rohkem võimalusi, eesmise maja ämblikud koliti majaseintelt mujale, tühjad koerte välipuurid said survepesuriga üle pestud ning mis põhiline – sügamiste ja paitamistega said üle kaetud ka meie kassitoa kassid. Oleme äärmiselt tänulikud, et meile tulid appi niivõrd abivalmid ja usinad inimesed. Aitäh neile!»