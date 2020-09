LÕBUS VIDEO ⟩ Küülik ei suuda oma kõrvu uskuda: sa oled lapsendatud

Saage tuttavaks, see on Pipkin, küülik, kes on Youtubes kuulsust kogunud oma igapäevaste seiklusvlogidega ning ASMR videotega, kus küülik mikrofonile väga lähedal millegi eriti krõmpsuvaga maiustab. Pimpkinile on majas antud vaba voli teha, mis iganes tal pähe tuleb. Ta on vabalt ringi jooksev küülik, kes sisustab oma aega just nii nagu talle meeldib, olenemata sellest, kas pererahvas on kodus või mitte.