UURING ⟩ Karusloomafarme mittetoetavate inimeste hulk Eestis aina kasvab

Loomuse juhatuse liikme Martin Garbuzi sõnul on tegu suurepärase tulemusega. «Toetus karusloomafarmide keelustamisele on suur ja ajas pidevalt kasvav. Ühiskonna enamus ei toeta tööstust, kus loomi piinatakse ja tapetakse luksuskauba nimel. See on oluline info ka poliitikutele, kes karusloomafarmide keelustamist praegu taas arutavad,» lisas ta.