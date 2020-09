TEE HEAD ⟩ Septembris ei joo: kasside varjupaik kutsub üles veiniraha loomadele annetama

Suvi algas Pesaleidja varjupaigale keeruliselt – segane olukord maailmas vähendas ka nende inimeste arvu, kes said neile hädasolevate nurrumootorite eest hoolitsemiseks oma abi pakkuda. Pesaleidja hoolealuste arv on pooltuhat hinge ning sügise saabudes see arv kahjuks kasvab.