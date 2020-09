VIDEO ⟩ Muljetavaldav sõnakuulelikkus: koerad seisavad omaniku käsul kui kivikujud

Rootsis, Sundsvalli linna lähedal filmitud video näitab Evelyni koeri Jacksonit, Cashi ja Xi hetk peale seda, kui naine on andnud neile käskluse paigal püsida. Kui ei oleks näha, et koerad aeg ajalt silmi liigutavad, siis ei usuks, et see video üldse käib! Koertel ei liigu saba otsas isegi mitte üks karv, nad oleks justkui jäätunud või kiviks muutunud. Niipea aga, kui Evelyn annab neile loa metsa joosta, on koerad kui tuulispask kadunud.